Beckenbauer: Erfolge von Hansi Flick nicht wiederholbar

Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballspieler.

Ehrenpräsident Franz Beckenbauer hat die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuen Trainer des FC Bayern München gelobt. "Da haben die Bayern eine gute Wahl getroffen. Auf jeden Fall", sagte der 75-Jährige in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). Nagelsmanns Mannschaften "haben einen Ausdruck, da steckt eine Handschrift dahinter", sagte Beckenbauer.



Dass sich der deutsche Rekordmeister und Hansi Flick trennen, bezeichnete Beckenbauer als "möglicherweise vernünftig". Flick hat den FCB binnen eines Jahres zu sechs Titeln geführt und steht kurz vor dem Gewinn der nächsten deutschen Meisterschaft. "Die Erfolge, die Hansi hatte, sind nicht wiederholbar", sagte Beckenbauer. "So erfolgreich kann man nicht noch einmal sein. Es ist also für beide Seiten besser, sich zu trennen."



