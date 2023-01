Bayernwerk-Vorstand: "Noch kein Konzept für Umsetzung der Energiewende"

Von Regina Ehm-Klier



Einen "Weckruf für die bayerische Energiewende" sieht Dr. Egon Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG, in den Klimaschutzforderungen von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne), der Bayern besucht.



(Das gesamte Interview lesen Sie mit PNP Plus)



"Die Energiezukunft muss mit klarem Kurs in Form eines bayerischen Energieplans umgesetzt werden", forderte Westphal im Interview mit der PNP von der Staatsregierung. Im Freistaat ist das Bayernwerk für die Stromnetze zuständig.



Westphal erwartet "eine völlig neue Phase der Energiewende": Der Zubau der Erneuerbaren folge nicht mehr stetigem Wachstum, sondern beschreibe eine exponentielle Hochlaufkurve.

