Bayerns Basketballer gastieren im Viertelfinale in Chemnitz

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb.

Titelverteidiger FC Bayern München gastiert Mitte November im Viertelfinale des deutschen Basketball-Pokals bei den Niners Chemnitz. Dies ergab die Auslosung am Dienstagabend in Bayreuth. Meister Alba Berlin muss im Kampf um den Einzug in das Top Four bei medi Bayreuth antreten. Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen lauten: Löwen Braunschweig gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt sowie Hakro Merlins Crailsheim gegen s.Oliver Würzburg. Die Partien finden am 13. und 14. November statt.



