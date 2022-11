Bayern verschärft Corona-Maßnahmen drastisch

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. −Foto: dpa

Wegen der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie verschärft Bayern seine Maßnahmen drastisch. In einer Pressekonferenz äußerten sich nun Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo.



„Ich will im Moment überhaupt nichts ausschließen in der Frage, wie wir jetzt Maßnahmen diskutieren. Wir haben einen Handlungsbedarf“, sagte Holetschek am Freitag. „Ich glaube, dass ein Lockdown auch für Geimpfte rechtlich von der Durchsetzbarkeit nicht möglich ist“, sagte er zwar. Es müssten jetzt entschlossen und geschlossen die Neuinfektionen gebrochen werden, damit die Krankenhäuser in zwei Wochen nicht noch mehr zu leisten hätten als jetzt schon.



Sehen Sie hier die Pressekonferenz in voller Länge und lesen Sie die wichtigsten Aussagen im Ticker nach:

