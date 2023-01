Bayern-Sportvorstand Salihamidzic: Kein Kommentar zu Adeyemi

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor vom FC Bayern. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Der Sportvorstand des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, hat sich zu den Spekulationen um ein Interesse des deutschen Fußball-Rekordmeisters an Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi nicht geäußert. "Darüber kann ich gar nichts sagen", sagte Salihamidzic am Mittwoch vor der Champions-League-Partie der Münchner beim Streamingdienst DAZN. Er kommentiere grundsätzlich Namen nicht, dies sei "auch nicht fair", betonte der 44-Jährige.



Adeyemi hatte zuvor beim 3:1-Sieg seines RB Salzburg gegen den VfL Wolfsburg das 1:0 geschossen. Neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Liverpool an dem 19 Jahre alten deutschen Nationalspieler interessiert sein.



© dpa-infocom, dpa:211020-99-673031/2