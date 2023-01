Bayern-Profi Müller über Flick-Rede: "Besonderer Moment"

Münchens Thomas Müller vor dem Spiel. −Foto: Foto: Sebastien Muylaert/dpa/Archivbild

Nach der Abschiedsankündigung von Trainer Hansi Flick haben weitere Profis des FC Bayern München auch in den sozialen Netzwerken auf die Entscheidung reagiert. "Große Schritte gemeinsam. Letzte Schritte gemeinsam. Kämpfen bis zum Ende, Coach!", schrieb der österreichische Fußball-Nationalspieler David Alaba am Samstag bei Instagram und veröffentlichte ein Foto von sich und Flick.



Thomas Müller bezeichnete die Rede seines Trainers nach dem 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg an die Mannschaft als "besonderen Moment" und schrieb dazu: "Danke Hansi". Flick hatte zuvor angekündigt, den deutschen Rekordmeister nach dieser Saison verlassen zu wollen.



© dpa-infocom, dpa:210417-99-246233/2