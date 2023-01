Bayern-Gegner Benfica Lissabon müht sich zum Sieg im Pokal

Jorge Jesus, Trainer von Benfica, gestikuliert während eines Spiels. −Foto: Foto: Armando Franca/AP/dpa/Archivbild

Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Benfica Lissabon ist mit großer Mühe in die nächste Runde des portugiesischen Fußball-Pokalwettbewerbs eingezogen. Der Favorit aus der Hauptstadt sicherte sich am Samstagabend beim Zweitligisten CD Trofense den 2:1 (1:1, 1:0)-Pflichtsieg erst in der Verlängerung. Die Führung des Favoriten durch den Brasilianer Everton (21. Minute) glich dessen Landsmann Pachu (80.) für die Gastgeber aus. Andre Almeida verhinderte mit seinem Treffer in der 94. Minute die Blamage für den Champions-League-Starter. Der frühere Dortmunder Julian Weigl wurde bei Benfica in der 62. Minute eingewechselt.



In der Königsklasse (Gruppe E) empfängt Benfica am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den deutschen Meister aus München.



