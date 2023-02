Bayern führt Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in Seniorenheimen ein

−Symbolfoto: dpa

Bayern führt wieder eine Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen ein. Laut Mitteilung vom Mittwoch gilt diese ab 16. August für alle ungeimpften Besucher und Beschäftigten.







„Wir müssen die besonders gefährdeten Gruppen auch weiter mit allen Mitteln schützen“, wird Gesundheitsminister Klaus Holetschek in einer Mitteilung zitiert. Ab 16. August müssen sich deshalb alle Mitarbeiter und Besucher, die nicht geimpft oder genesen sind, testen lassen. Neben Alten- und Pflegeheimen gilt die Vorschrift auch für Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

















Durch die Impfungen habe sich die Situation in den Heimen stark verbessert, sagt Holetschek - und warnt: „Diesen Erfolg dürfen wir jetzt nicht verspielen.“ Zuletzt seien noch 15 Menschen in 11 Einrichtungen im Freistaat mit Corona infiziert gewesen.







Zwei Corona-Tests pro Woche für das Personal







Die Regelung sieht vor, dass sich nicht geimpfte oder genesene Besucher testen lassen müssen. Nicht geimpftes oder genesenes Personal muss sich zwei Mal pro Woche testen. Aufgrund der Delta-Variante sowie vermehrten Reisen ins Ausland in der Ferienzeit müsse man reagieren, betonte Holetschek. „Es sind verpflichtende Tests für alle notwendig, die sich nicht anderweitig schützen können oder wollen.“ Zudem warb der Gesundheitsminister nochmals für das Impfen: „Jetzt ist für alle die Zeit, sich impfen zu lassen.“

− age