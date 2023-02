Baum stürzt um und verletzt zwei spazierengehende Frauen

−Symbolbild: dpa

Zwei Frauen sind von einem umfallenden Baum in Gersthofen (Landkreis Augsburg) getroffen und verletzt worden.



Eine 51-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Frauen seien mit einem Hund in einem Wald spazieren gegangen, als der Baum vermutlich wegen des starken Windes entwurzelt wurde und umfiel. Er traf die 51-Jährige am Mittwochnachmittag. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre 50 Jahre alte Begleiterin wurde mittelschwer verletzt, wie es weiter hieß. Der Hund blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

