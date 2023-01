Bahnstrecke München-Passau: Was sich bis 2036 tut

Die Bahnstrecke München-Passau wird von 2024 bis 2036 durch die DB Regio betrieben. Schneller wird die Verbindung zwar nicht, aber der Takt wird erhöht.



Zwei Stunden und zehn Minuten - das ist im aktuellen Bahn-Fahrplan die schnellste Verbindung zwischen den Hauptbahnhöfen in Passau und München. Und daran wird sich in den nächsten Jahren auch erst einmal nichts ändern - obwohl die Vergabe für den elektrischen Regionalzugverkehr Donau-Isar durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) gerade neu ausgeschrieben und nun für die Jahre 2024 bis 2036 an die DB Regio vergeben wurde.



Weitere Verbesserungen, wie in Ostbayern seit vielen Jahren gewünscht, lassen sich aber technologisch nicht bewerkstelligen - weil die Strecke zwischen Plattling und Landshut eingleisig ist. Ein Ärgernis, auf das ostbayerische Landtagsabgeordnete - bei allen Verbesserungen - auch deutlich hinweisen.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?