Auto abgebrannt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

In Augsburg hat in der Nacht ein geparktes Auto gebrannt. Es sei der zweite Wagen in drei Wochen im gleichen Gebiet, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Beamten gehen davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Anwohner meldeten den Brand in den Morgenstunden des Donnerstags. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Ein zweites Auto sei durch das Feuer mit beschädigt worden. Der Sachschachen beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.



