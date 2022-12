Ausbilder kritisieren: Qualität der Bewerber "immer schlechter"

Wenn es um die Ausbildungssituation geht, zeigt sich in der Region ein höchst unterschiedliches Bild. Während in der Industrie schon die Bewerbungen für 2022 laufen, werden im handwerklichen Bereich noch zum Teil händeringend Nachwuchskräfte gesucht.



Besser sieht es bei den klassischen "Büroberufen" aus, wie eine Umfrage der PNP im Rahmen des letzten Konjunkturbarometers zeigt. Ein Fragenkomplex widmete sich den Azubis – und der Zufriedenheit der Unternehmen mit den Bewerbern. 24 niederbayerische Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen beteiligten sich an der Umfrage.



Ein Unternehmen überlegt, ob es überhaupt noch ausbilden mag. Man habe sich "immer bemüht, eine gute Ausbildung zu geben", erklärt der Firmensprecher. Er vermisst aber ein "Mitwirken des Azubis". Nicht ganz so deutlich, aber dennoch auch kritisch äußern sich die Sprecher anderer Unternehmen: Die Bewerber-Qualität werde "immer schlechter", heißt es auf einem Fragebogen, auf einem anderen: "Wir erhalten sehr viele Bewerber außerhalb des EU-Auslandes mit sehr schlechter Qualität".

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?