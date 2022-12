Auffahrunfall auf A8 Richtung Salzburg führt zu Stau

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. −Foto: Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer hat anscheinend nicht mehr rechtzeitig bremsen können, ist einem Auto auf der A8 Richtung Salzburg aufgefahren und gestürzt. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatte der 21 Jahre Fahrer des Autos wegen des stockenden Verkehrs zwischen den Anschlussstellen Achenmühle und Frasdorf laut Polizei gebremst.



Der Verkehr wurde am Samstagmorgen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wegen der Urlaubszeit gab es laut Polizei viel Verkehr und daher erhebliche Behinderungen. Der Stau reichte zwischenzeitlich bis zu Anschlussstelle Rohrdorf zurück.



© dpa-infocom, dpa:210904-99-89754/2