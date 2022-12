Auf den Spuren von "Yvonne": Kuh flieht vor Metzger

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. −Foto: Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine Kuh ist im oberfränkischen Schauenstein vor dem Metzger geflohen. Sie habe die Gelegenheit beim Ausladen genutzt und sei in einen nahen Wald geflüchtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anders als bei der legendären Yvonne, die 2011 als "Kuh, die ein Reh sein will" berühmt wurde, dauerte die Flucht bei diesem Rindvieh allerdings nicht sonderlich lange. Polizei und Feuerwehr lokalisierten das 600 Kilo schwere Tier noch am Montagvormittag im Wald. Dort wurde die Kuh mit einem Gewehr erlegt - und zum Schlachthof gebracht.



© dpa-infocom, dpa:210831-99-33037/2