Auf A3-Baustelle: Arbeiter (21) durch Stromschlag tödlich verletzt

Tödlich verletzt wurde ein 21-jähriger Arbeiter am Montag durch einen Stromschlag auf einer A3-Baustelle im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Die Kripo ermittelt.



Kurz nach 9 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Arbeitsunfall auf der A3 benachrichtigt. An einer Baustelle, die sich kurz vor der Anschlussstelle Velburg befindet, hatte ein 21-jähriger Arbeiter einen Stromschlag erlitten und daraufhin das Bewusstsein verloren. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, in der er wenige Stunden später starb. Nun ermittelt die Kripo.









Nach derzeitiger Sachlage sollte zum Unglückszeitpunkt ein Kompressor mittels eines Autokrans verladen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Der 40-jährige Kranführer saß in der Krankabine, der 21-Jährige begleitete den schwebenden Kompressor unten. Offenbar berührte der drehende Kranausleger eine Hochspannungsleitung. Es kam zum tödlichen Stromschlag. Der Kranführer wurde laut Polizei durch den Stromschlag ebenfalls leicht verletzt und ambulant vom Rettungsdienst versorgt.



Die zuständige Berufsgenossenschaft und das zuständige Gewerbeaufsichtsamt waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber und das Kriseninterventionsteam kamen zum Einsatz. Die Autobahn musste für die Zeit der Maßnahmen teilweise gesperrt werden.

