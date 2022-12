Astrazeneca: Gute Wirksamkeit von Auffrischungsimpfung gegen Omikron

−Symbolbild: dpa

Eine Auffrischungsimpfung mit dem Vakzin von Astrazeneca wirkt nach Angaben des schwedisch-britischen Pharmakonzerns gut gegen die Omikron-Variante des Coronavirus.









Die Zahl der Antikörper gegen die im November zuerst in Südafrika entdeckte Variante habe sich nach einer dritten Dosis "erheblich" erhöht, erklärte der Konzern am Donnerstag unter Berufung auf eine Studie der Universität Oxford, die den Impfstoff mitentwickelt hat.



Die Zahl der Antikörper entsprach laut dem Konzern in etwa der von zwei Impfdosen gegen die Delta-Variante - und war höher als bei Infizierten, die "auf natürliche Weise" von Covid-19 genesen waren. Der an der Studie beteiligte Forscher John Bell nannte es "ermutigend, dass die derzeitigen Impfstoffe das Potenzial haben, nach einer dritten Dosis vor Omikron zu schützen".



Auf ähnliche Ergebnisse zu ihren Booster-Impfungen waren zuvor bereits die Pharmaunternehmen Pfizer/Biontech und Moderna gekommen. Allerdings gibt es derzeit noch keine Daten darüber, wie lange der Schutz anhält.

− afp