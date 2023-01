Anhänger umgekippt: 12 Tonnen Mais auf Straße

Der Schriftzug "Polizei" steht auf einem Streifenwagen. −Foto: Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Zwölf Tonnen Mais haben sich im Landkreis Neu-Ulm auf eine Straße und einen Radweg verteilt, nachdem ein Anhänger umgekippt war. Die Straße in Pfaffenhofen an der Roth wurde gesperrt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach zweieinhalb Stunden konnte der Anhänger den Angaben zufolge wieder aufgestellt und die Ernte aufgeladen werden. Warum sich der Anhänger am Freitag aufgeschaukelt hatte und umgekippt war, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe war nicht bekannt.



