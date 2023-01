Angriff auf Jugendliche: Laut Polizei wegen Drogengeschäft

Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen. −Foto: Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Angriff auf zwei Minderjährige in Memmingen hat sich im Nachhinein als ein schief gegangener Drogendeal herausgestellt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten zwei 15-Jährige angegeben, dass sie auf offener Straße von drei Tätern angegriffen wurden. Einer der Jugendlichen erlitt dabei eine Schulterverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste.



Durch umfangreiche Ermittlungen kam nun heraus, was wirklich an dem Tag Mitte Januar geschehen war: Die 15-Jährigen hatten sich den Angaben zufolge mit den drei jungen Männern im Alter zwischen 19 und 20 Jahren getroffen, um ihnen Betäubungsmittel zu verkaufen.



Weil die Käufer offenbar bei einem vorangegangenen Treffen von den beiden minderjährigen Dealern betrogen worden waren, fassten sie den Plan, den 15-Jährigen Cannabis in geringer Menge gewaltsam und ohne zu bezahlen abzunehmen.



Sowohl gegen die beiden Opfer als auch die Täter wird nun ermittelt. Alle fünf seien bereits wegen anderer Delikte polizeilich bekannt.



