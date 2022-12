Angeordnete Quarantäne: Ungeimpften droht künftig Lohnausfall

Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert dafür, dass Ungeimpfte künftig keine staatlichen Lohnersatzzahlungen mehr bekommen. −Foto: dpa

Wer in eine amtlich angeordnete Quarantäne muss, für den gibt es Lohnersatzzahlungen - bislang. Erste Bundesländer wollen Ungeimpften künftig keine Entschädigung mehr zahlen. Auch Jens Spahn steht hinter der Entscheidung.



Führt eine Quarantäne zum Verdienstausfall , haben die Betroffenen nach dem Infektionsschutzgesetz ein Anrecht auf Entschädigung. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Bundesländer so mindestens knapp 600 Millionen Euro dafür ausgegeben, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur epd. Die höchste Summe an Entschädigungszahlungen kam in Nordrhein-Westfalen zusammen: 120 Millionen Euro. Bayern folgt mit 83 Millionen Euro.









Keine Zahlung mehr für Ungeimpfte in Baden-Württemberg



Zumindest zwei Länder wollen den Entschädigungsanspruch für Ungeimpfte künftig streichen.Die Regelung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass der Anspruch auf Lohnersatz entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Darauf beruft sich als erstes Bundesland Baden-Württemberg. Dort wurde in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass ab dem 15. September keine Entschädigung mehr für Ungeimpfte im Fall einer Quarantäne gezahlt werden soll. Bis dahin hätte jeder die Chance auf eine Corona-Schutzimpfung gehabt, hieß es zur Begründung.



Spahn sieht nicht ein, "warum auf Dauer andere zahlen sollen"



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellte sich hinter die Entscheidung der Landesregierung. Es seien immerhin die Steuerzahler, die die Entschädigung finanzieren, sagte er am Mittwoch in Berlin. Er sehe nicht ein, "warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte", ergänzte er.



Auch Rheinland-Pfalz will ab Oktober nicht mehr zahlen



Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz teilte auf epd-Anfrage mit, ab dem 1. Oktober wie Baden-Württemberg verfahren zu wollen. Aus Hessen hieß es, nicht geimpfte Personen müssten damit rechnen, dass Anträge auf Entschädigung für Quarantäne-Verdienstausfälle künftig abgelehnt werden. Ein konkreter Zeitpunkt wurde aber nicht genannt.



Bayern will weiter im Einzelfall entscheiden



Aus vielen Landesregierungen heißt es derzeit, über solch eine Regelung sei noch nicht entschieden. Bayern will weiter in jedem Einzelfall über eine Entschädigung entscheiden, um die zu berücksichtigen, die gegebenenfalls von der Impfempfehlung nicht erfasst sind. Das Ministerium verwies darauf, dass es bereits seit der Umsetzung des Masernschutzgesetzes zum 1. März 2020 möglich sei, den Anspruch auf Verdienstausfall bei einer Quarantäne-Anordnung zu verwehren, wenn "die Inanspruchnahme eine Schutzimpfung" möglich gewesen ist. Diese Vorschrift sei Teil des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).



Seit Beginn der Corona-Pandemie habe diese Regelung mangels Impfstoff "längere Zeit nicht praktisch umgesetzt" werden können, betonte die Sprecherin. Diese Lage habe sich inzwischen verändert, teilte das Ministerium weiter mit. Analog zu Baden-Württemberg würden auch in Bayern all jene Berechtigte weiterhin einen Verdienstausfall bei Quarantäne erhalten, wenn bei ihnen aus medizinischen Gründen keine Corona-Impfung möglich ist oder die offizielle Impfempfehlung nicht rechtzeitig zur Erlangung eines kompletten Impfschutzes vorlag. Weiter berechtigt seien auch Geimpfte, die im Einzelfall dennoch in Quarantäne müssten.

− epd/age