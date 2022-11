Alleine in Zeiten von Corona: So kommen Singles im Lockdown klar

"Singles werden im Lockdown auf sich selbst zurückgeworfen", sagt die Münchner Diplom-Psychotherapeutin Dr. Manuela Torelli. Wie gut man klarkommt, ist laut ihr eine Frage der Persönlichkeit.



Rund 17,6 Millionen Menschen in Deutschland lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2019 alleine. Derzeit dürfen sie sich, wie alle anderen auch, nur mit einer weiteren Person treffen und arbeiten oft im Homeoffice. So wird der Kreis der persönlichen Kontakte gerade für Singles überschaubar.



Besonders schwer haben es zurzeit Alleinstehende mit einem "leeren Innenleben", wie es Torelli formuliert. Also Menschen, die wenig mit sich selbst anfangen können. Auch 15- bis 25-Jährige leiden laut Torelli besonders unter dem Lockdown: "Ihnen wurde eineinhalb Jahre ihrer Jugend geraubt." Aber was passiert, wenn die Vereinsamung zur Belastung wird? Dann können Menschen im schlimmsten Fall depressiv werden, weiß Torelli.

