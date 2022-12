Alle in Bewegung - dank Hula Hoop

Auch für ältere Personen eignet sich das "Hullern", denn es fördert die Koordination. Wichtig ist, locker anzufangen und es nicht zu übertreiben.

Ein Sport, der Spaß macht, die Pfunde purzeln lässt und sich für Groß und Klein gleichermaßen eignet? Das Kreisen mit dem Hula-Hoop-Reifen feiert ein Comeback.



Alle Beiträge aus der Frühjahrskur finden Sie hier auf unserer Sonderseite.



Viele kennen den Hula-Hoop-Reifen noch aus ihrer Kindheit. Doch mittlerweile ist er - gerade in Zeiten des Corona-Lockdowns – längst nicht mehr nur ein Kindervergnügen, sondern schon seit einiger Zeit ein Fitnesstrend. Denn das "Hullern", wie das Kreisen mit dem Hula-Hoop-Reifen auch genannt wird, sorgt für den Verlust von überflüssigen Pfunden. Und das bei Jung und Alt.



Wer den Reifen um die Taille schwingen lässt, stabilisiert dadurch seine Hüfte und trainiert Rücken und Bauch. Auch der Trainingswissenschaftler Prof. Lars Donath findet die Idee hinter Hula-Hoop gut. "Es ist ein niederschwelliges Trainingsgerät", sagt der Experte von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das körperliche Risiko ist gering, der Nutzen angemessen.



Unterbauchfett wird merkbar reduziert



Studien zur Effektivität von Hula-Hoop gibt es Donath zufolge kaum. Die wenigen vorliegenden Arbeiten sprechen jedoch dafür, dem Reifen eine Chance zu geben. "Die vereinzelten Studien zeigen, dass man innerhalb weniger Wochen die Rumpfkraftausdauer steigern und das Unterbauchfett merkbar reduzieren kann", sagt der Experte. Nicht nur die Taille wird straffer – auch die Koordination wird gefördert. Sein Rat ist: Locker anfangen und nicht übertreiben – täglich zehn bis 15 Minuten reichen schon. Am besten macht man Intervalltraining. Das bedeutet: Immer 30 bis 45 Sekunden schwingen, dann kurz pausieren. Insgesamt macht man bis zu 15 dieser kurzen Serien. Für Anfänger empfiehlt es sich, nicht länger als zwei bis fünf Minuten am Stück in den ersten drei bis vier Tagen zu trainieren, da der Körper sich zunächst an den intensiven Massage-Effekt gewöhnen muss.



"Hullern" verbrennt bis zu 900 Kalorien pro Stunde



Später sei es mit der richtigen Technik und genug Elan möglich, zwischen 500 und 900 Kilokalorien pro Stunde zu verbrennen. Den Hula Hoop hält man dabei am besten auf der Höhe der Taille, die Füße sind in etwa schulterbreit auseinander. Mit ausladenden, aber langsamen Bewegungen bewegt man seine Hüfte nach rechts und links. Der Reifen sollten währenddessen nicht zusätzlich bewegt werden. Wichtig ist es, währen des "Hullerns" möglichst gleichmäßig ein und auszuatmen.



Prof. Lars Donath hält den Reifen für eine gute Ergänzung für ein variantenreicheres Trainingsprogramm. Wer länger dabei bleiben möchte, kann sein Training auch durch die Wahl der Reifen variieren. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern, Stärken und Gewichten. Für Einsteiger sind ein wenig schwerere und etwas dickere Reifen gut geeignet. Geübte können sich Reifen mit integrierten Gewichten zulegen.

− red