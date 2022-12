Aiwanger gegen Streichung von Lohnausgleich für Ungeimpfte

Hubert Aiwanger (Freie Wähler). −Foto: dpa

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält nichts von Überlegungen, Ungeimpften in Quarantäne künftig keinen Ausgleich für Lohnausfall mehr zu zahlen.



"Das ist die Einführung des Impfzwangs durch die Hintertür", sagte Aiwanger am Sonntag in Mainz mit Blick auf entsprechende Pläne mehrerer Landesregierungen.