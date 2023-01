Aiwanger fordert drastische Erhöhungen des Steuerfreibetrags

Um der Inflation und den dadurch gestiegenen Kosten entgegenzuwirken, fordert der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), den Steuerfreibetrag mehr als zu verdoppeln. Der liegt aktuell bei 862 Euro pro Monat.









Aiwanger will ihn nun auf 2000 Euro anheben, um Erwerbstätige spürbar zu entlasten. Die 2000 Euro bräuchten die Bürger auch, um „halbwegs vernünftig leben zu können“, sagte er im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern.



„Die kleinen und mittleren Einkommen brauchen mehr netto in der Tasche“, so Aiwanger. Durch die Anhebung des Freibetrags sollten andere Hilfen wie etwa Zuschläge für Heizkosten oder Mieten wegfallen.