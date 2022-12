Aigner hat Verständnis für Widerstand gegen Frauenquote

Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa-Pool/dpa

Bayerns Landtagspräsident Ilse Aigner hat Verständnis für den Widerstand in ihrer Partei gegen eine Frauenquote. "Ich verstehe das auch, weil ich ehrlich gesagt da auch nicht anders war als ich jung war. Aber man lernt halt mit der Zeit dazu", sagte die CSU-Politikerin am Montag anlässlich des Weltfrauentags dem Bayerischen Rundfunk.



Mit bloßen Appellen und Reden sei man lange nicht weitergekommen. Für eine größere Beteiligung von Frauen in der Politik bräuchte es "von oben einen Sog, der die Frauen dann nachzieht." Den größten Nachholbedarf habe die CSU in der Kommunalpolitik. Auch für Direktmandate müsse ihre Partei künftig häufiger Frauen nominieren. "Wir haben einfach zu wenige, grundsätzlich. Und deswegen müssen wir daran arbeiten."



