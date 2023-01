Agrarministerin appelliert nach Aldis Billigfleisch-Bann an Bürger

−Archivbild: Lino Mirgeler/dpa

Nach der Ankündigung von Aldi, künftig kein industriell produziertes Fleisch mehr zu verkaufen, appelliert die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber an die Bürger.



"Letztlich entscheiden die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Art der Produktion und Tierwohl", sagte die CSU-Politikerin am Freitag. "Sie haben es in der Hand, an der Ladentheke die Mehraufwendungen auch zu honorieren." Das bezieht sich darauf, dass Fleisch aus tiergerechter Haltung mehr kostet als Massenware.









Aldi Nord und Süd hatten versprochen, bis 2030 den Verkauf von Fleisch einzustellen, das in reiner Stallhaltung produziert wird, ohne dass die Tiere jemals an der Luft sind und Sonne sehen. "Dass Aldi Billigfleisch den Kampf angesagt hat, ist ein gutes und wichtiges Signal", sagte Kaniber dazu. "Aber Qualität hat natürlich ihren Preis. Unsere Erzeuger müssen für ihre guten Produkte auch fair entlohnt werden. Jeder in der ganzen Wertschöpfungskette muss von den Produkten auch leben können."



CSU-Bundestagsabgeordneter Straubinger "skeptisch"



Kaniber betonte, dass die bayerischen Bauern auf diesem Weg schon sehr weit seien – und unterstrich den Beitrag der Staatsregierung dazu. Für das bayerische Tierwohlprogramm "BayProTier" werde die Regierung bis zu 50 Millionen Euro pro Jahr ausgeben.



CSU-Bundestagsabgeordneter Max Straubinger ist noch etwas skeptisch: "Die Ankündigung von Aldi, Billigfleisch aus seinem Sortiment zu nehmen, ist für sich betrachtet zunächst einmal ein großartiger Schritt", wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Die Gesellschaft müsse Fleischprodukte dringen dwieder mehr wertschätzen. "Entscheidend ist aber, ob die Aktion auch bei den Erzeugern ankommt, denn es sind in erster Linie die Landwirte, die seit Jahren unter den Dumpingpreisen in deutschen Discountern leiden."



Noch sei unklar, wie sich der Schritt von Aldi auf die Nachfrage auswirken wird. "Ich bin äußerst skeptisch, ob dadurch wirklich deutlich mehr Menschen bereit sind, mehr für Fleisch zu zahlen, oder ob diese dann einfach auf andere Anbieter ausweichen."

− dpa