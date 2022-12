AfD will Corona-Volksbegehren: "Das Fass läuft endgültig über"

Während einer Debatte im Bayerischen Landtag anlässlich der Regierungserklärung von Markus Söder (CSU) zu den Corona-Maßnahmen hat sich die AfD für ein Volksbegehren ausgesprochen.



Söders neue Maßnahmen brächten "das Fass endgültig zum Überlaufen", sagte AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner. Sein bayerischer Sonderweg lasse "keine Gnade gelten", nicht einmal bei den Jüngsten – die Maskenpflicht an den Grundschulen sei "ein Verbrechen".



Daneben beklagte sie die zahlreichen Maßnahmen des Lockdown. Ebner-Steiner kündigte an, "wir werden nicht zulassen, dass sie mit ihrem Zerstörungswerk dauerhaft Erfolg haben". In ihrer Rede sprach sie den Regierungschef direkt an: "Da Sie, Herr Söder, nicht bereit sind, den notwendigen Strategiewechsel unverzüglich einzuleiten, wird ihn der Souverän, das Volk, selbst erzwingen müssen." Söder äußerte zuvor in seiner Regierungserklärung indes tausende Corona-Tote.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?