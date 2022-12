Ärztepräsident begrüßt "unkomplizierte Impfung beim Hausarzt"

Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Dr. Gerald Quitterer, begrüßt es, dass ab April mit Impfungen in den Praxen begonnen werden soll.



"Wir sind an einem gewissen Wendepunkt angekommen, an dem das staatliche Impfstoff-Monopol nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann", betonte Quitterer am Dienstag in einer Pressemitteilung. Ärzte sollten jetzt "unkompliziert und unbürokratisch" in die Impfungen eingebunden werden. Es sei an der Zeit, das strenge Priorisierungsschema lediglich als "Handlungsempfehlung" für die Ärzte zu interpretieren.



Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sicherte nach der Kabinettssitzung zu, dass auch im Freistaat Hausärzte voraussichtlich ab April mit größeren Mengen Corona-Impfstoff versorgt und in der Impfkampagne tätig werden sollen. Dass dabei Privatpatienten bevorzugt behandelt werden könnten, diese Gefahr sehe er nicht, so Holetschek. Er erinnerte an den "Hippokratischen Eid" der Ärzte (der allerdings keine Rechtswirkung hat, und dass Privatpatienten bei der Vergabe von Terminen bisweilen bevorzugt werden, ist als Problem bekannt).

