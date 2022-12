Ärzte oder Zentren: Wer bekommt den Corona-Impfstoff?

Die Impfzentren sollen ausgebaut werden, kündigte die Staatsregierung kürzlich an. Jetzt tritt sie auf die Bremse. Der banale Grund: Wenn auch in Praxen geimpft wird, dann reicht der Impfstoff nicht.



Dass die (Haus-)Ärzte in die Corona-Impfung einsteigen wollen, ist freilich naheliegend: Erstens dienen viele von ihnen schon jetzt als Impfärzte in den Impfzentren. Zweitens führt der Weg vieler Impfinteressierter ohnehin zuerst zu ihrem Arzt, weil sie dem bei ihren Fragen rund um die Corona-Impfung für gewöhnlich am ehesten vertrauen. Und drittens sind es die Praxen, die seit Jahren im Rahmen der Regelversorgung für die Impfkampagnen zuständig sind, etwa die jährliche Grippeschutzimpfung.



Was spricht also dagegen, zusätzlich zu den Impfzentren künftig auch die Praxen in die Corona-Impfung miteinzubeziehen? Nun: Wenn sie ab April in das Impfen einsteigen, dann ist deswegen nicht automatisch auch mehr Impfstoff verfügbar.

