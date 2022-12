Ärger um Corona-Regeln: Skilehrer fordern Abkehr von 2G plus

Derzeit gilt in Ski-Schulen die 2G plus-Regelung. Oberbayerische Skilehrer sehen das kritisch. Sie fordern eine Abkehr davon.



In Skischulen kommen immer weniger Lernwillige. Denn die 2G plus-Regelung, die in Bayern seit dem 24. November auch für Skigebiete gilt, sorge für zahlreiche Stornierungen in den Skischulen.



Darum fordert der Verband von der Bayerischen Staatsregierung in einer Pressemitteilung, dass ein 2G-Nachweis für die Gäste von Bergbahnen und Schneesportschulen genügt.

