ADAC erklärt: Darum ist Diesel derzeit fast so teuer wie Benzin

Nur um vier Cent billiger ist der Diesel an dieser Tankstelle in der Region. −Foto: PNP

Dieseltankern in der Region wird in den letzten Tagen aufgefallen sein, dass ihr Kraftstoff im Preis zugelegt hat: Die Differenz zum Kraftstoff Super E10 beträgt im Schnitt sieben Cent, teilweise sogar nur drei Cent. Die Preisannäherung zwischen Diesel und Benzin in den Wintermonaten sei laut ADAC ein saisonales Phänomen. Dennoch sei der Diesel tendenziell teuerer als in den letzten Jahren - Grund dafür könnte die Eskalation der Spannungen zwischen dem Iran und der USA sein.



Wie der ADAC auf PNP-Nachfrage berichtet, sei die Annäherung der Preise in den Wintermonaten vor allem der steigenden Nachfrage an Heizöl zuzuschreiben. Da es sich bei Heizöl und Diesel um den gleichen Brennstoff handele, steige mit der Nachfrage an Heizöl auch der Dieselpreis. Auch der seit Oktober steigende Preis für Rohöl verteuere die Kraftstoffe an der Zapfsäule. Aktuell läge der Rohölpreis aber noch rund sieben Cent niedriger als Ende April 2019.



Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte sich auch an der Zapfsäule niederschlagen: "Steigen die Rohölpreise in Folge einer weiteren Eskalation nun dauerhaft weiter an, würde das Heizöl-, Benzin und Dieselkosten auch in Deutschland in die Höhe treiben - und damit Unternehmen wie Verbraucher empfindlich treffen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

− agm/dpa