Abnehmen mit dem Ernährungstagebuch

Das Buch erscheint im ZS-Verlag und kostet 16,99 Euro.

Ein kleiner Snack ist schnell - und oft unbewusst - verdrückt. Hier ein kleines Marmeladenbrot, da eine Banane und dazwischen noch ein Stück Kuchen - im Laufe des Tages essen wir häufig mehr als wir glauben. Und wundern uns über eine Gewichtszunahme. Wer seinen Ernährungsfehlern auf die Spur kommen möchte, dem empfehlen NDR-Ernährungsexperten ein Ernährungstagebuch. Denn dieses wird schnell zum zuverlässigsten, individuellsten und schonungslosesten Begleiter in der Ernährungsumstellung.



Ob es ums Abnehmen, Unverträglichkeiten oder einfach um einen gesünderen Lebensstil geht: Aufschreiben ist der erste Schritt um persönliche Schwächen aufzudecken und einen eigenen Aktionsplan zu entwickeln.



Zahlreiche Tipps und Anleitungen



Das Ernährungstagebuch der renommierten TV-Ärzte bietet neben Protokollvorlagen auch zahlreiche Tipps und Anleitungen, mit denen eine individuelle Ernährungsumstellung leichter gelingt, von Infos über gesunde Fette, die besten Ballaststoffe auf einen Blick, gute Kohlenhydrate bis hin zu cleveren Strategien gegen Heißhungerattacken. In Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag verlost die Heimatzeitung sechs Exemplare des Ernährungstagebuches.



