87-jähriger Geisterfahrer verursacht schweren Unfall

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Geisterfahrer hat in Cham in der Oberpfalz am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der 87 Jahre alte Mann sei mit seinem Auto auf der vierspurig ausgebauten Bundesstraße 85 in verkehrter Richtung unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sein Wagen stieß dann zwischen den Ausfahrten Cham Süd und Cham West mit einem anderen Auto frontal zusammen.



Der ältere Mann und seine gleichaltrige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurden schwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Der 38 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Er war mit seinem Wagen zunächst auf das Heck des Autos eines 26-Jährigen aufgefahren, der dem Geisterfahrer noch in letzter Sekunde ausweichen konnte. Der 26-Jährige wurde dadurch ebenfalls leicht verletzt.



© dpa-infocom, dpa:210527-99-764453/5