85 Jahre alte Radfahrerin von Auto erfasst und gestorben

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Beim Überqueren einer Straße ist eine 85 Jahre alte Radfahrerin im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau sei am Montagnachmittag mit ihrem Rad aus einem Waldweg gekommen und habe über eine Kreisstraße bei Pleinfeld fahren wollen, berichtete ein Polizeisprecher.



Dabei sei sie aus bislang unbekannten Gründen mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammengeprallt. Die Seniorin wurde den Angaben zufolge auf den Boden geschleudert. Obwohl sofort Erste Hilfe geleistet worden sei, habe die 85-Jährige durch den Aufprall so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.



© dpa-infocom, dpa:210816-99-862815/2