83-Jährige stirbt bei Hausbrand

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. −Foto: Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Eine 83-jährige Frau ist bei einem Brand in ihrem Haus tödlich verletzt worden. Die Feuerwehr barg die Frau noch lebend, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Die 83-Jährige sei am Morgen trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben.



Nachbarn meldeten den Brand des Hauses in Oberviechtach (Landkreis Schwandorf). 150 Feuerwehrleute löschten die Flammen des in Vollbrand stehenden Hauses. Das Dach musste laut Polizeiinformationen abgetragen werden. Die 83-Jährige habe in dem Haus allein gelebt.



Die Brandursache war zunächst völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200 000 Euro.



© dpa-infocom, dpa:210417-99-239331/2