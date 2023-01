81-Jähriger stürzt beim Wandern im Höllental ab und stirbt

Bei einer Wanderung im Höllental ist am Montagnachmittag ein 81-Jähriger 30 Meter in ein Bachbett abgestürzt. Der Wolfratshausener erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Das Ehepaar aus Wolfratshausen war zuvor mit der Bahn aufs Kreuzeck gefahren und dann zur Bergstation der Alpspitzbahn auf den Osterfelderkopf gegangen. Anschließend stiegen sie über die Rinderscharte in Richtung Höllentalangerhütte ab. Wie Toni Vogg, Stellvertretender Bereitschaftsleiter der Bergwacht Grainau, berichtet, war das Paar nur noch eine Viertelstunde von der Hütte entfernt.



Auf einer Höhe von rund 1400 Metern beugte sich der 81-Jährige dann aber um kurz nach 13.30 Uhr nach Zeugenangaben über den Abgrund, um nach unten in eine Klamm auf die sogenannte Bockwaldlaine zu sehen. Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte rund 30 Höhenmeter über steiles Felsgelände in die Tiefe.

