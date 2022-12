76-Jähriger landet unverletzt in Fichte

Im Gipfel einer Fichte (roter Kreis), unterhalb von Zwieselalm (links) und Kaiser-Wilhelm-Haus, landete der 76-Jährige mit seinem Gleitschirm. −Fotos: BRK BGL

Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger haben am Dienstag einen Gleitschirm-Piloten aus einer hohen Fichte im Bergwald unterhalb der Zwieselalm gerettet. Der 76-Jährige blieb unverletzt.



Der rüstige Einheimische war auf der Wiese östlich der Alm gestartet, wobei er laut den Einsatzkräften Probleme hatte und deshalb im Baum eine Notlandung absolvierte, die er mit viel Glück unverletzt überstand. Als gegen 12.15 Uhr der Notruf eines Polizeibergführers einging, der privat vor Ort war und das Missgeschick mitbekommen hatte, schickte der Bergwacht-Einsatzleiter eine dreiköpfige Mannschaft los, die bis zur Dreiviertelstunden-Tafel anfuhr und dann zu Fuß über den Mulisteig zur Einsatzstelle ging.



"Eile war nicht geboten, da der unverletzte Mann unter der Baumkrone einen sicheren Stand hatte", so Markus Leitner vom BRK Berchtesgadener Land. Die Bergwacht stieg mit dem Gleitschirm-Rettungsset am Stamm auf, sicherte den 76-Jährigen, ließ ihn am Seil bis zum Waldboden ab und barg dann noch seinen Schirm aus den Ästen. Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet.

− obb