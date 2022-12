69-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Bamberg

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. −Foto: Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Eine 69-jährige Frau ist bei einem Wohnhausbrand in Bamberg gestorben. Das Feuer breitete sich in der Nacht zum Samstag im zweiten Stock des Hauses aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Die 69-Jährige, die alleine in dem Haus lebte, war bereits tot, als die Feuerwehr sie fand. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.



© dpa-infocom, dpa:210313-99-804297/2