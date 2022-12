66 Prozent halten Söder nicht für guten Laschet-Unterstützer

Markus Söder (CSU) spricht. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Einer Umfrage zufolge halten zwei Drittel der Bundesbürger CSU-Chef Markus Söder nicht für einen guten Unterstützer von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. 66 Prozent antworteten in einer Befragung des "Civey"-Institutes für die "Augsburger Allgemeine" (Dienstag) entsprechend.



21 Prozent antworteten auf die Frage: "Ist der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder Ihrer Einschätzung nach ein guter Unterstützer von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet" mit "Ja", 13 Prozent äußerten sich unentschieden. Von den Unionsanhängern hielten laut Umfrage 51 Prozent Söder für einen guten Unterstützer, 34 Prozent widersprachen dem.



Laschet selbst sagte der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier", er fühle sich von Söder und der CSU ausreichend unterstützt. "Ich erfahre breite Unterstützung in der CSU und freue mich über die vielen Wahlplakate in Bayern, die für mich als Kanzler werben", sagte er in einem Interview der Zeitungen (Dienstagausgabe). "Wir sind Schwesterparteien. Geschwister streiten auch mal, aber wenn es drauf ankommt, stehen sie zusammen."



Die Bundestagswahl ist am 26. September, CDU und CSU stellen wie üblich einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Im Frühjahr hatte sich CDU-Chef Laschet gegen Söder durchgesetzt.



