40 Jahre trocken: Wie ein Anonymer Alkoholiker die Sucht besiegte

Seit 85 Jahren helfen die Anonymen Alkoholiker einander, nüchtern zu bleiben. Ein Betroffener erzählt von seiner Sucht und dem Weg heraus.



Ihren Nachnamen nennen sie nicht, wenn sie über ihre Beziehung zum Alkohol sprechen. "Bei uns ist nicht wichtig, wer etwas sagt, sondern was er sagt", erklärt Franz (Name von der Redaktion geändert). Seit über 40 Jahren ist er bei den Anonymen Alkoholikern, seit über 40 Jahren ist er trocken. Der Schritt zu der Selbsthilfegruppe, die 2020 ihr 85-jähriges Bestehen feiert, hat ihn damals gerettet, erzählt er.



Mit zehn Jahren nahm Franz den ersten Schluck Bier aus dem Glas seines Vaters, seinen ersten eigenen Schoppen kaufte er sich, da war er 15. Während seiner Lehrzeit floss dann all sein Geld in den Alkohol. "Ich lief in der immer gleichen Hose und ausgelatschten Schuhen herum, nur um mir mein Bier leisten zu können." Rückblickend sagt er: "Ich hätte damals merken müssen, dass ich falsch mit dem Alkohol umgehe."

