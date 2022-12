33-Jähriger wegen versuchter Tötung von Ehefrau festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Weil er versucht haben soll, seine Ehefrau zu töten, ermittelt die Polizei im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gegen einen 33-Jährigen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, versuchte der Mann laut Aussage seiner 26 Jahre alten Frau, sie aus einem Fenster im 2. Stock zu stoßen. Die Frau habe zudem angegeben, von ihrem Mann mehrfach geschlagen worden zu sein.



Eine Passantin habe die Frau am Samstagnachmittag aufgelöst auf der Straße gesehen und die Polizei gerufen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht und dort wegen Schmerzen behandelt worden. Ihr Ehemann wurde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Die Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelt.



