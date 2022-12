2G in Geschäften: Handelsverband sieht neue Regelung kritisch

Schnell in einen Laden huschen, um ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wird künftig nicht mehr so einfach möglich sein. Denn auch in Bayern soll nach dem Willen von Ministerpräsident Markus Söder demnächst die 2G-Regel für den Einzelhandel gelten.









Mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs müssen Kunden dann angesichts des grassierenden Coronavirus nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Für den Einzelhandel sei diese Regelung "ein Hammer", sagt Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Handelsverbands Bayern, im Gespräch mit der PNP. "Die Hürden zum Einkaufen werden immer höher." Geschäfte in der Region nehmen die Regelung hin, rechnen dadurch aber mit Einbußen, wie eine PNP-Umfrage zeigt.



"2G ist eine bittere Pille für uns, aber immer noch besser als ein Lockdown", erklärt Ohlmann die Sicht des Handelsverbands auf die anstehende Neuregelung. Sie bedeute aber trotzdem weniger Kunden und damit weniger Umsatz im Weihnachtsgeschäft. Die Hoffnung auf einen möglichst normalen Geschäftsalltag in der Adventszeit sei groß gewesen. Insbesondere viele kleine Läden würden immer noch ums Überleben kämpfen, sagt Ohlmann, "jetzt kommt das noch dazu".