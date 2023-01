26-Jährige mit schweren Verletzungen aufgefunden: Gewalttat?

Ein Flatterband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung". −Foto: Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Mit schweren Verletzungen ist eine junge Frau am frühen Sonntagmorgen im mittelfränkischen Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) von Rettungskräften aufgefunden worden. Möglicherweise könnte sie einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein, teilte die Polizei mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Noch sei unklar, auf welche Weise die Frau die Verletzungen erlitten habe.



Die 26-Jährige hatte demnach noch selbst den Notruf abgesetzt. Sie kam den Angaben zufolge sofort in ein Krankenhaus und habe deshalb noch nicht befragt werden können. Um welche Verletzungen es sich handelt, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.



Die Frau sei in einem Bereich gefunden worden, der auf der einen Seite aus Wohnbebauung bestehe, auf der anderen Seite grenze ein Wald an, sagte ein Polizeisprecher.



Am Sonntagnachmittag sollte mit Unterstützung einer Reiterstaffel sowie mit speziell ausgebildeten Hunden nach Spuren gesucht werden. Zugleich rief die Polizei Zeugen auf, die zwischen 2.30 Uhr und 4.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.



