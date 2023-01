23-Jähriger dringt in Lokal ein: "Habe mich hineingezaubert"

−Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in ein Lokal im oberösterreichischen Gmunden eingedrungen. Auf die Frage, wie er in das Lokal gelangt sei, antwortete er: "Ich habe mich hineingezaubert."



Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden hat gegen 4.30 Uhr versucht, in ein Lokal in Gmunden einzudringen, indem er mehrmals gegen die Eingangstür schlug. Er wurde von Polizisten der Örtlichkeit verwiesen und torkelte unter Protest schwer betrunken durch die Gmundener Innenstadt, heißt es im Polizeibericht.



"Stark blutend und schwer alkoholisiert"



Gegen 6.30 Uhr erstattete die Reinigungskraft eines anderen Lokales die Anzeige, dass soeben ein Mann eine Scheibe eingeschlagen habe. Beim Eintreffen stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Täter um den zuvor beanstandeten 23-Jährigen handelte. Der Mann saß "stark blutend und schwer alkoholisiert" auf einem Sofa im Café. Er hatte die Eingangstüre mit seinen Händen eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Dabei zog er sich mehrere, teils tiefe Schnittwunden an den Händen zu.



Im Inneren zog sich der Polizei zufolge eine Blutspur durch das gesamte Objekt. Der junge Mann behauptete, dass die Beamten die Eingangstüre eingeschlagen hätten, um zu ihm zu gelangen. Auf die Frage, wie er in das Lokal gelangt sei, antwortete er: "Ich habe mich hineingezaubert." Der Beschuldigte wurde in eine Klinik eingeliefert. Er wird der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

− tka