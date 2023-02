21-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 21-jähriger Autofahrer ist gegen einen Baum gefahren und gestorben. Es sei nur der Mann an dem Unfall beteiligt gewesen, er sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer erlag am Samstagmorgen noch an der Unfallstelle im oberbayerischen Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen seinen Verletzungen. Ein Sachverständiger soll die genaue Unfallursache klären. Die Bundesstraße nahe Reichersbeuern wurde komplett gesperrt.



