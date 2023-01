18-Jähriger fährt mit Auto durch Menschenmenge in Freising

Bei einer Feier anlässlich der letzten Abschlussprüfung ist ein 18-Jähriger mit einem Auto in Freising durch eine Menschengruppe gefahren.



Mehrere Menschen haben zur Seite springen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein 19-Jähriger sei leicht am Fuß verletzt worden.









Als Grund für die Fahrt gab der 18-jährige Fahrer später an, dass der 19-Jährige ihn geschlagen und verfolgt habe. Deswegen sei er mit dem Auto geflohen.



Nahe einem Weiher in Freising trafen sich am Freitagabend etwa 300 Jugendliche. Der 18-Jährige fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit über eine Brücke auf der sich laut Polizeiangaben weitere 150 Menschen versammelten. Beamte, die zu Fuß unterwegs waren, versuchten das Auto zu stoppen und mussten selbst zur Seite springen. Nach etwa 100 bis 200 Metern hielt der Wagen. Der 18-Jährige und die drei Beifahrer wurden festgenommen.



Dem Fahrer wurde der Führerschein vorläufig entzogen. Er muss sich unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

− dpa