16-Jähriger schießt Gleichaltrigem mit Schreckschusswaffe an

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 16-Jähriger hat in Nürnberg einen Gleichaltrigen mit einer Schreckschusspistole leicht verletzt. In einer Bildungseinrichtung in der Innenstadt seien am Dienstagmittag drei Jugendliche, darunter der spätere Tatverdächtige, aus zunächst unklaren Gründen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Der 16 Jahre alte Junge habe dann einem Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe eine Platzpatrone an die Hand geschossen, sagte eine Polizeisprecherin.



Schließlich nahmen Beamte den mutmaßlichen Schützen fest und stellten die Pistole sicher. Diese müsse nun waffenrechtlich untersucht werden, sagte die Sprecherin. Gegen den Jugendlichen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.



© dpa-infocom, dpa:220315-99-533536/2