16-Jährige von Autos überrollt: Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Nachdem am Sonntag ein 16-Jähriger bei einem tödlichen Verkehrsunfall in Oberösterreich von zwei Autos überfahren wurde, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der zweite Unfallfahrer sei laut Polizei einfach weiter gefahren, er wird gesucht.













Bereits am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr ist es demnach zu dem Unfall auf der A8 bei Haag am Hausruck (Oberösterreich) gekommen. Eine 18-jährige Deutsche war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Sattledt unterwegs, als plötzlich der 16-Jährige aus dem Bezirk Ried auf der Fahrbahn stand. Die 18-Jährige erfasste den Jugendlichen mit dem Auto, so dass dieser zu Boden geschleudert wurde. Er verstarb noch an der Unfallstelle.



Zeugen: Zweites Auto schleift Jugendlichen mit



Augenzeugen berichten, dass der 16-Jährige von einem weiteren Fahrzeuge überrollt und mitgeschleift wurde. Demnach fuhr der Fahrer dieses Autos danach einfach weiter. Die Autobahn war rund vier Stunden komplett gesperrt, jetzt laufen die Ermittlungen.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum angeführten Verkehrsunfall geben können. Sie sollen sich bei der Autobahnpolizei Ried im Innkreis unter ✆ 0043(0)59133/4245 melden.

− lha