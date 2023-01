15-Kilometer-Regel: Darf ich mit einem Freund spazieren?

Wer von der 15-Kilometer-Regel betroffen ist, darf außerhalb des Radius jemanden besuchen – wie sieht es aber mit Bewegung an der frischen Luft aus? −Foto: Oliver Berg/dpa

Jede neue Regel bringt auch neue Fragen mit sich. Seit dieser Woche gilt die 15-Kilometer-Regel für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200. Was bedeutet das genau?



Die Regelung umfasst explizit nur "touristische Tagesausflüge". Beim Vorliegen triftiger Gründe darf man den 15-Kilometer-Radius auch weiterhin verlassen. Als triftige Gründe verweist das Ministerium auf den Katalog von triftigen Gründen, bei denen auch das Verlassen der Wohnung während der Ausgangsbeschränkung erlaubt ist. Laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind das etwa die Arbeit, der Einkauf, die Versorgung von Tieren und auch der Besuch eines weiteren Hausstands – selbstverständlich unter Beachtung der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen. Explizit ausgenommen aus diesem Katalog für die 15-Kilometer-Regel wird jedoch der Punkt Sport und Bewegung an der frischen Luft.



Was bedeutet das nun, wenn ich mit einem Freund spazieren will?



An diesem Punkt treten Fragen auf: Wenn ich nun also einen Freund oder Familie außerhalb des Radius besuche, ist das also legitim. Dürfen wir dann aber auch rausgehen zum Spazieren? Ein Sprecher des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege erklärt auf PNP-Nachfrage, dass hier "eine lebensnahe Betrachtung" maßgeblich sei. "Es ist also danach zu unterscheiden, ob es sich tatsächlich um den Besuch eines anderen Hausstands handelt, in dessen Rahmen man auch mal einen kurzen gemeinsamen Spaziergang durchs Viertel macht – das ist kein Problem."



Wenn man jedoch einen Tag lang zum Skifahren fahre und als Alibi jemanden mitnehme, der in der Nähe der Piste wohnt, sei das eine verbotene Umgehung der Regel. "Maßgeblich ist, ob der Schwerpunkt tatsächlich beim Besuch eines anderen Hausstands liegt oder ob nur ein Alibi für einen touristischen Ausflug gesucht wird. Das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab." Selbiges gilt im Übrigen auch für die Einreise in Landkreise, die eine Inzidenz über 200 haben und im Zuge dessen auch touristische Ausflüge von außerhalb in den Landkreis hinein untersagen.

