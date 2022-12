15-Jährige von Traktorschaufel erschlagen

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. −Foto: Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist auf einem Feldweg im oberbayerischen Teisendorf von der Schaufel eines Traktors erschlagen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Mädchen sei mit seinem Vater mit "landwirtschaftlichen Tätigkeiten" beschäftigt gewesen. Der Vater habe den Traktor geführt, als sich die Frontlader-Schaufel löste, sagte ein Sprecher der Polizei in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land). Wie genau es dazu kam, war zunächst unklar, weil der Vater unter Schock stand, nicht vernommen werden konnte und es keine anderen Unfallzeugen gab.



Auf dem Feldweg hätten Pflastersteine herumgelegen, sagte der Sprecher. "Ob die mit dem Frontlader gebracht wurden oder abtransportiert werden sollten, können wir aber noch nicht sagen." Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Nachmittag gegen 15 Uhr. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz, zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.



© dpa-infocom, dpa:210311-99-784868/2