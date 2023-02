14-Jährige in München getötet: Suche nach Ex-Freund (17) läuft

Polizisten suchten nach der Bluttat im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen nach dem Täter. −Foto: Peter Kneffel/dpa

Von Isabel Metzger und Christoph Eberle

Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in der Nacht auf Sonntag in München getötet worden. Als Täter wird der Ex-Freund vermutet. Die Suche nach dem 17-Jährigen läuft, hieß es am Sonntagmittag.









Die Eltern hatten das Mädchen laut Polizei in ihrem Haus im Stadtteil Denning am Morgen gefunden und noch den Notruf gewählt. Rettungskräfte konnten dem Kind aber nicht mehr helfen. Den Beamten zufolge erlitt das Mädchen mindestens eine Stichverletzung im Brustbereich. Als dringend Tatverdächtig gilt ein junger Münchner.



Zunächst hatte ein Polizeisprecher den 17-Jährigen als Ex-Freund des Mädchens bezeichnet. Die Beamten machten zunächst keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige als tatverdächtig gilt. Ein mögliches Motiv war zunächst unklar ebenso, ob die Eltern davon wussten, dass der junge Mann sich im Haus befand oder ob dieser nachts eingestiegen ist.



Hundertschaft suchte Umgebung ab



In dem Stadtteil im Münchner Osten lief am Sonntagmittag ein größerer Polizeieinsatz. Eine Hundertschaft suchte die Umgebung ab, laut Polizei ist das bei einem Tötungsdelikt Routine. Die Leiche des Mädchens soll - wie in solchen Fällen üblich - obduziert werden. Wann die Obduktion stattfindet, war laut Polizei am Sonntagmittag noch unklar.

− mit dpa